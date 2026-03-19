世界は「新たな戦前」に入ったのか。国際政治学者の細谷雄一さんは「第二次世界大戦前の1930年代の様相と、現在は驚くほど重なるところが大きい」という。米ソ冷戦終結から30年、平和が訪れるはずだった世界に何が起きているのか。『危機の三十年』（新潮選書）の刊行を機に、ライターの梶原麻衣子さんが聞いた――。（第1回／全2回）撮影＝プレジデントオンライン編集部慶応大学教授の細谷雄一さん。 - 撮影＝プレジデントオンラ