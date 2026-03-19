都営住宅には、子育て世帯を支援するための「定期使用住宅」と呼ばれる住宅があります。子育て世帯のうち、条件に当てはまる世帯が期限付きで入居できる住宅で「子どもが小さいうちだけ都営住宅に住みたい」と考える世帯にとって、選択肢の一つとなる制度です。 本記事では、都営住宅の定期使用住宅について、入居条件や所得基準も含めてご紹介します。 都営住宅の「定期使用住宅」とは？ 都営住宅の「定期使用住宅