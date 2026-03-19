中東の国際情勢を知るポイントは何か。国際政治学者の高橋和夫さんは「2023年のガザの軍事衝突から起きた『戦争』で、勢力の構図が崩れた。それ以降の中東情勢を俯瞰するには7つのポイントがある」という――。※本稿は、高橋和夫『イランとアメリカ、そしてイスラエル「ガザ以後」の中東』（朝日新書）の一部を再編集したものです。■中東勢力の構図が崩れたきっかけ中東の国際政治を規定してきた構図が崩れた。その構図とは何