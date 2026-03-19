人から「話しやすい」と思われるには、どうすればいいか。長崎大学准教授の矢野香さんは「相手の話の内容に合わせて表情を変えることが、『あなたの話を真剣に受け止めていますよ』という何よりのメッセージになる」という――。※本稿は、矢野香『偉ぶらないけど舐められないリーダーの話し方』（日本実業出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／master1305※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／master1305