コンパで出会った気になる男性と、自然な感じで連絡先を交換したいと思ったことはありませんか？そこで連絡方法をメルアドに限定しなければ、いろんなものが二人の距離を縮めるきっかけになるかもしれません。ということで今回は「コンパで交換できる連絡先の『種類』８パターン」を紹介します。【１】ＳＮＳのアカウント「なんていうＩＤでＳＮＳやってるの？」聞かれても教えない男性は少ないでしょう。またお互いの趣味趣向や