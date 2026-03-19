日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は１９日、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）でベネズエラが初優勝を果たしたことを報じた。ＷＢＣ決勝が１７日（日本時間１８日）にフロリダ州米マイアミのローンデポパークで行われ、ベネズエラが米国に３―２で競り勝って初優勝した。同点の９回に無死二塁からＥ・スアレス（レッズ）が左中間へ適時二塁打を放って勝ち越しに成功。準々決勝で日