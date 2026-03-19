イエローとグリーンの限定車を5月発売ルノー・ジャポンは3月19日、7人乗りロングボディのMPV『ルノー・グランカングー』の限定車『グランカングー・クルール（GRAND KANGOO Couleur）』が5月に発売されることを発表した。【画像】今年1月に発表・完売となった『ベージュ・サハラ』のルノー・グランカングー・クルール全48枚カングー・シリーズの限定カラーバリエーションとして恒例の『クルール（カラー、色の意）』だが、グラン