初夏にぴったりの爽やかな香りを楽しめる、ザボディショップの限定シリーズが登場♡ホワイトティーとエルダーフラワーが織りなす、みずみずしく軽やかなフレッシュフローラルの香りは、毎日のケア時間を特別なひとときに変えてくれます。自分へのご褒美はもちろん、大切な人へのギフトにもおすすめのコレクションです♪ 爽やかに香る限定ボディケア バス＆シャワージェル ホワイトテ