ゴルフの上達には欠かせない「打ちっぱなし」。しかし、ただボールを打つだけではなかなかスコアアップにはつながりません。効率よく上達するためには、目的を持った練習メニューを行うことが大切です。 この記事では、初心者から中級者まで役立つ打ちっぱなしの練習方法を解説。練習の基本から具体的なメニュー、上達を妨げるNG練習まで紹介します。 打ちっぱなし練習のメリットとは ゴルフの上達に