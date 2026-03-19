米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の移設工事が行われている沖縄県名護市辺野古沖で、船２隻が転覆し、同志社国際高（京都府）の女子生徒と船長が死亡した事故で、２隻は海上運送法に基づく事業登録がされていないことが内閣府沖縄総合事務局運輸部への取材でわかった。２隻の運航団体も未登録を認めたうえで、「ボランティアなので登録は必要ないと思っていた」と説明。こうした状況を踏まえ、第１１管区海上保安本部は業務上