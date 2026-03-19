女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は23日から最終週（第25週）に入るが、19日に第98回選抜高校野球大会（甲子園球場）が開幕。同局「あさイチ」（月〜金曜前8・15）の生放送再開は新年度初日30日の予定で、最終回（第125話・27日）も恒例の「朝ドラ受け」がない。「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし