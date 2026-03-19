「オープン戦、オリックス３−２広島」（１８日、京セラドーム大阪）広島のドラフト２位・斉藤汰直投手（２２）＝亜大＝が１８日、自己最速の１５５キロをたたき出した。七回から３番手で登板し、山中の打席で計測。これまでの１５２キロから３キロも更新すると１回無安打無失点と好投してまた一歩、開幕１軍入りへ前進した。新井監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−先発の岡本について。「ホームランは打たれ