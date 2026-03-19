「家さえあれば安泰」と信じた50代夫婦の決断。しかし、せっかく手に入れたマイホームが、70代になった二人を鬱状態にまで追い詰めることに……。すべてを手放した今、公営団地の窓から眺める景色に思うこととは？当時52歳の夫婦に忍び寄る「老後への焦り」「今年の春は少し気楽です」そう話すのは、高木節子さん（仮名・74歳）。22年前、節子さんと夫の正夫さん（74歳）は、ある焦燥感に駆られていました。「高齢になると家は借り