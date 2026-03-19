レクサス「V6セダン」5年ぶり刷新に反響あり！レクサスは2026年2月12日、カナダ国際オートショーのプレスデーにおいて、スポーツセダン「IS」の最新改良モデルを発表しました。1999年の初代デビューから一貫して、ISはコンパクトなボディに後輪駆動（FR）を組み合わせた「操る楽しさ」を追求してきたモデルです。【画像】超カッコいい！ これがレクサス新型「V6セダン」です！（30枚以上）これまでに世界約40の国と地域で累