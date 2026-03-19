元モーニング娘。でタレントの辻希美が3月17日、公式YouTubeチャンネル「辻ちゃんネル」を更新。三男の幸空（こあ）くんとセブン-イレブンに向い、それぞれランチを選ぶ動画を公開した。 （関連：【画像あり】幸空くんのわんぱくすぎるコンビニ購入品たち） 辻希美・杉浦太陽夫妻の家は現在、床暖房の工事中でキッチンが使えない。ということで、幸空くんと買い出しに行ったわけだが、7歳の男の子はいったどんな食べ物