私はセイカ（30代前半）。旦那のジュンジ（30代前半）と一緒に、4歳のタケと1歳のミオを育てています。今日は土曜日で、旦那は一日中寝ていました。私は朝から家のことをして子どもを公園へ連れて行き、買い物をして帰ると、旦那が「今から飲みに行く」と言うのです。正直イラっとしましたが、そこは行かせてあげました。でも、夜にタケが熱を出してしまい、必要なものもあったし、きょうだいの部屋も分けたかったので、旦那に帰っ