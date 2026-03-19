HYBEの傘下レーベル・JCONICが手掛ける新世代J-POPボーイズグループ・aoen（読み：アオエン）が、2ndシングル「秒で落ちた」を18日にリリースした。同日には、メンバーがタワーレコード渋谷店前にサプライズ登場し、真っ青に染まった「超青いビラ」を配布した。【写真】かっこよすぎ…！白熱のパフォーマンスをするaoen2ndシングル「秒で落ちた」は、誰かに心が動いた瞬間の1秒を切り取った最新作。等身大のひたむきさで青春の