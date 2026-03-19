「オープン戦、ロッテ２−６阪神」（１８日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）阪神がロッテに快勝した。三回に中野拓夢内野手の適時二塁打で先制すると、続く森下翔太外野手がオープン戦１号２ランを放った。先発の新外国人イーストン・ルーカス投手は、制球に苦しみながらも５回２失点と粘りの投球。開幕ローテ入りはほぼ確実なものとした。デイリースポーツ評論家の西山秀二氏は「ルーカスは右打者が並んだ際に外へ逃げる、落ちる