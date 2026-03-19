プロ野球・広島東洋カープ所属で、野球日本代表「侍ジャパン」の小園海斗選手（25）の妻で、モデルの渡辺リサさん（24）が、2026年3月16日にインスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を観戦した様子を公開した。「安定のマイメン観戦」渡辺さんはインスタグラムで、「安定のマイメン観戦」と投稿。女性の友人3人と、小園選手の日本代表ユニフォームのレプリカとタイトなデニムパンツ姿で、東京ドームの観