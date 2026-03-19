アプローチでダフリやトップがよく出る人の改善法 ボールを左に置きすぎるとスイング軌道の最下点がボールの手前側となる アドレスの中でもボールの位置は、とても重要なチェックポイントです。 アプローチでダフリやトップがよく出るという人の多くは、ボールを左に置きすぎています。とくに「ボールを上げたい」という気持ちが強い人は、ボールを左に置きたがる傾向がありま