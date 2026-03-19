大胸筋上部に効かせるにはベンチを30度傾ける 胸筋は胸の前にあり、鎖骨や胸骨から上腕骨につながる、上半身で３番めに大きな筋肉です。大きく「大胸筋鎖骨部（上部）」「大胸筋胸肋部（中部）」「大胸筋腹部（下部）」の３つに分かれ、それぞれ肩関節の内転・内旋・水平屈曲などの動きをします。大きくパンパンに張った大胸筋をつくるには、大胸上部線維への刺激が必要です。 大胸筋上部の筋肥