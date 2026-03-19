クォーター理論ではパターとアプローチを徹底的に練習する理由 短いクラブから始めよう！ S1、S2、S3を習う前に、クォーター理論では、パターとアプローチを徹底的にレッスンします。 その理由は、ゴルフのスコアはレベルに関わらず、全体の40%がパター、20％がアプローチ。つまり、ショートゲームが上達するだけで、スコアが劇的良くなるのです。