ハイセンスの4原色テレビ「116UXS」 前回に引き続き、2026年とそれ以降にトレンドとなるかもしれない最新のディスプレイ技術を取り上げていく。今回は「LGディスプレイ＆サムスンディスプレイのRGBストライプ有機EL」、「ハイセンスの4原色」、そして「次世代量子ドット」を解説する。 記事目次 ・情報漏れてる!? LG＆サムスンが「RGBストライプ」ほぼ同時発表 ・RGBストライプ構造のメリットとは ・2026年はRGBストライプ