80億人の命を賭けた、人類最後の賭け── ＜中学校の科学教師グレース＆人類が初めて出会う異星人ロッキー＞映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』3月20日（金・祝）日米同時公開 3月20日から、待望の『プロジェクト・ヘイル・メアリー』が公開される。ハードSF映画好きなら、『2001年宇宙の旅』(68)、『インターステラー』(14)、『メッセージ』(16)などと並ぶ、絶対に見逃