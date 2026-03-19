日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3343（-61.0-1.79%） ホンダ1322（-23-1.71%） 三菱ＵＦＪ2673（-58-2.12%） みずほＦＧ6188（-132-2.09%） 三井住友ＦＧ5162（-94-1.79%） 東京海上5965（-106-1.75%） ＮＴＴ157（-1.0-0.63%） ＫＤＤＩ2653（-33-1.23%） ソフトバンク216（-1.5-0.69%） 伊藤忠2093（-39-1.83%