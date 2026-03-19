【本日の見通し】ドル高基調が継続か 前日の海外市場ではドル高が優勢となり、ドル円は１５９円台後半まで上昇した。１６０円を視野に入れた展開となった。中東情勢が再び緊迫化し、イスラエルがイランの天然ガス施設を空爆したとイラン側が主張。それに対してイラン側は報復を表明している。また、２月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が予想を上回ったこともドル高につながった。 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ