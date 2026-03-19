東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値159.86高値159.90安値158.57 161.65ハイブレイク 160.77抵抗2 160.32抵抗1 159.44ピボット 158.99支持1 158.11支持2 157.66ローブレイク ユーロドル 終値1.1452高値1.1555安値1.1450 1.1626ハイブレイク 1.1591抵抗2 1.1521抵抗1 1.1486ピボット 1.1416支持1 1.1381支持2 1.1311ロ&#12