レースクイーンの成沢紫音（29）が19日までに自身のインスタグラムを更新。黒コス姿を披露し、「KENNOLガール」継続を報告した。「今年もKENNOLGIRLを継続させていただくことになりました」と今季も2026KENNOLガールを務めることを報告。黒のコスチューム姿の写真をアップし「S耐とD1を4人のメンバーでローテーションに行かせていただきます！！決まり次第随時連絡します」とつづった。今季のKENNOLガールは成沢のほか、羽