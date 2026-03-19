フリーアナウンサーの杉崎美香（47）が19日までに自身のインスタグラムを更新。フリーアナウンサー・皆藤愛子（42）の誕生日をお祝いした様子を投稿した。自身のインスタグラムで「愛ちゃん。すごく遅くなってしまったけれど、お誕生日おめでとうランチをしました。そして、写真集発売おめでとう！の気持ちも込めて」と報告。「愛ちゃんとは話す話題が毎回たっぷりあるから、時間がぜーんぜん足りません。一緒に旅行して夜通