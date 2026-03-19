俳優の北川景子が、19日までに自身のXを更新。出演したNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合ほか）の舞台となった島根の“名所”を巡るオフショットを公開した。【写真一覧】「あぁぁ、、おタエ様 ようこそ島根へ」小泉八雲記念館を訪れピースを決める北川景子ほか『ばけばけ』は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルに、外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の