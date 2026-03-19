女優の長谷川京子（47）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。「パリが大好きで、お休みが1週間できたらパリに向かっていた20代」と書き出した長谷川。「エアーはいつもエールフランスで、スナックで出てくるフォションのチェダーチーズのミニクレープが美味しくて、もう1つとおねだりをしていました」と懐かしんだ。「明日から2日間限定で『AIR FRANCE, ELEGANCE IS A JOURNEY』展が開催され