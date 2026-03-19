埼玉県富士見市のアパートで19日未明に火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。午前3時半ごろ富士見市羽沢の木造2階建てのアパートで「居室から火が出ている」と住人から119通報がありました。警察や消防によりますと、消防車などあわせて8台が出動し、火は約3時間後に消し止められました。この火事で火元の一室が全焼し、焼け跡からは性別不明の1人の遺体がみつかりました。この部屋には母親と息子2人が住んでいて、母