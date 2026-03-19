桜井日奈子が主演を務める映画『死神バーバー』が、2026年初夏に新宿武蔵野館ほかにて全国順次公開されることが決定し、もうひとりの主演として日穏（KANON）の出演が発表された。 参考：日穏＝KANONが表現者として最も大切にしていること「自分自身が“楽しむ”ことが一番大事」 本作は、死神が営む美容室「冥供愛富（メイクアップ）」を舞台に描かれるヒューマンファンタジー。亡くなった人間に