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○経済統計・イベントなど ０８：５０日・機械受注 ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 ０９：３０豪・失業率 ０９：３０豪・新規雇用者数 １３：３０日・鉱工業生産（確報値） １３：３０日・設備稼働率 １６：００英・失業率 １６：００英・失業保険申請件数 １９：００ユーロ・建設支出 ２１：００英・英中央銀行が政策金利発表 ２１：００英・ＭＰＣ（中央銀行金融政策委員