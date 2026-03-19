１８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円８６銭前後と前日と比べて８５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円０９銭前後と同４０銭程度のユーロ安・円高だった。 イラン南部ブシェール州サウスパースにある石油関連施設の一部が攻撃されたとの報道を受け、米原油先物相場が上昇したことから投資家のリスク回避姿勢が強まり