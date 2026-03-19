岸井ゆきのとツェン・ジンホアがW主演を務める日台合作映画『シンシン アンド ザ マウス／SINSIN AND THE MOUSE』が6月26日より新宿バルト9、シネスイッチ銀座ほかで全国公開されることが決定した。 参考：岸井ゆきのの“語らない”芝居の魅力『恋は闇』で恋愛に振り回される役をどう演じる？ 原作は、第58回谷崎潤一郎賞（中央公論新社主催）を受賞した吉本ばななの短編小説集『ミトンとふびん』に収められた一篇『SINSIN