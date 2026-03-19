韓国で就業者数の増加幅が3カ月ぶりに20万人台を回復した。一方で若者の失業率が5年ぶりに高水準を記録するなど、若者の雇用状況はそれほど良くないことがわかった。【解説】仕事も就活もしない“若者ニート”が韓国で増え続ける理由3月18日、国家データ庁が発表した「2026年2月雇用動向」報告書によると、2026年2月の満15歳以上の就業者は2841万3000人で、前年同月より23万4000人増加した。先月の就業者増加幅は、昨年9月の31万20