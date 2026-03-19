目標はあるのに、なぜか体が動かない。その原因は、根性不足ではなく「期待値の設計」にあるという。脳科学者である筆者によれば、脳は「この先にいいことがある」と具体的に想像したとき、初めてドーパミンを出し、行動を後押しするという。やる気を引き出す鍵は、目標そのものではなく、その手前にあるのだ。※本稿は、脳科学者の西 剛志『脳科学でわかった仕事のストレスをなくす本』（アスコム）の一部を抜粋・編集したもので