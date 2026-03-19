エムエスアイコンピュータージャパンは3月19日、ゲーミングモニターのMAGシリーズから新モデル「MAG 275UPD E14」を発売する。価格は4万9800円前後で、Amazon.comで展開する。●AIビジョンなどの補正機能も充実新製品は、4K／144Hz・フルHD／288Hz の2つのモードを素早く切り替えられる「デュアルモード」に対応した27インチモニター。ゲームジャンルによって、モードを使い分けられる。対応ゲーム機と接続することで、4K／120