友人とだけつながるLINEと、見知らぬ他者の意見が流れ込んでくるX（旧Twitter）は、同じく「SNS」と呼ばれていながら、実体は全く別物と言える。この特殊なサービスであるXについて考えることで、これまで混沌としていた「ネットの炎上問題」の構造が見えてくる。Xが持つ「世界をあまねく接続する能力」を悪用する者たちを追う。※本稿は、岡嶋裕史『子どものSNS禁止より、大人のX規制が必要な理由』（光文社）の一部を抜粋・編集