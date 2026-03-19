【その他の画像・動画等を元記事で観る】 STARGLOWの日穏（KANON）が、桜井日奈子主演映画『死神バーバー』で死神・サクマ役として主演を務めることが決定。併せて、ふたりの姿が収められたティザービジュアルが解禁された。 ■日穏が演じるのは新米の死神美容師 2026年初夏に新宿武蔵野館他で全国公開される、いまおかしんじ監督最新作映画『死神バーバー』は、主演に桜井日奈子を迎えた注目作