大阪6月限ナイトセッション 日経225先物53280-1630 （-2.96％） TOPIX先物3604.5-82.0 （-2.32％） シカゴ日経平均先物53465-1445 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 18日の米国市場は、NYダウ、S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が下落。米連邦準備理事会（FRB）は、米連邦公開市場委員会（FOMC）で、政策金利の据え置きを決めた。パウエルFRB議長は記者会見で、イランを巡る軍事攻撃で