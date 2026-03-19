― ダウは768ドル安と3日ぶりに反落、FOMC後のパウエル議長の会見で利下げ期待が後退。 ― ＮＹダウ 46225.15 ( -768.11 ) Ｓ＆Ｐ500 6624.70 ( -91.39 ) ＮＡＳＤＡＱ 22152.42 ( -327.11 ) 米10年債利回り4.268 ( +0.069 ) ＮＹ(WTI)原油 96.32 ( +0.11 ) ＮＹ金 4896.2 ( -112.0 ) ＶＩＸ指数25.09 ( +2.72 ) シカゴ日経225先物 (円建て)53465 ( -1445 )