中国のSNS・小紅書（RED）に、「福岡を旅行中に日本のおじさんにお金を渡された」との投稿があり、反響を呼んだ。京都在住だという投稿者の女性は、引っ越したばかりの友人に会うため福岡に向かった。地元の人に勧められた屋台で食事をしていると、隣に日本人のおじさん2人がやってきた。女性らが中国語で話しているのを聞いて、おじさんたちは「中国人かな」などと話し合い、しばらくしてから英語で“Where are you from？”と尋