11人組グローバルボーイズグループ・INIの後藤威尊、許豊凡、田島将吾、西洸人が、3月31日発売の『FRaU JAXURY』特集号（講談社）に登場する。【写真】青春感あふれるジャケット写真今号では、4人のメンバーが、世界的に評価の高い日本発のラグジュアリーなブランドとそれぞれセッション。今回は、そのうち1枚のビジュアルが先行公開された。西は、世界的にも人気のハイジュエリー・MIO HARUTAKA（ミオハルタカ）をまとっ