アニメ『ちいかわ』初の映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』（7月24日公開）の新規カットが加えられた60秒の特報映像が解禁された。あわせて、ムビチケ全4種類と、限定特典が発表された。【画像】なんかバカンス満喫してない？『映画ちいかわ』劇場限定ムビチケ特典絵柄先日映像初解禁となった30秒特報に新規カットが追加された60秒の特報では、切り株の上で寝そべるうさぎの上に一枚のチラシが落ちてくる。そこに書かれて