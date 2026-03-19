17日（火）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のVC長野トライデンツが21日（土）にことぶきアリーナ千曲で行われるSVリーグ男子第18節GAME1の大阪ブルテオン戦を「北陸コカ･コーラDAY」とし、この試合のマッチスポンサーを務める北陸コカ･コーラボトリングとコラボイベントを実施することをクラブ公式サイトで発表した。 本イベントでは、来場者先着2000名にコカ･コーラゼ