◇オープン戦ドジャース5―1ジャイアンツ（2026年3月18日米アリゾナ州）ドジャースの大谷翔平投手（31）が18日（日本時間19日）、ジャイアンツとのオープン戦に先発登板し4回1/3を1安打無失点に抑えた。昨年のワールドシリーズ第7戦以来の実戦登板となったが、直球は最速99.9マイル（約160.7キロ）をマーク。見守ったデーブ・ロバーツ監督（53）も状態の良さに安堵した。WBCを終えてチームに再合流してから数日。今春の