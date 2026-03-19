Hey! Say! JUMPの山田涼介が、21日発売の美容雑誌『VOCE』5月号Special Editionの表紙に登場。同誌が山田の美を紐解くため、パーツのサイジングや100問100答企画を実施した。【別カット】大好物のイチゴほおばり…美しい横顔ショット同誌の表紙登場は約1年ぶり。「カバービューティ」では「山田涼介になりたい」をテーマに100問100答を実施。スキンケアからライフスタイルまで、山田の美の秘訣を徹底的に深掘りした。また、