◇オープン戦阪神6―2ロッテ（2026年3月18日ZOZOマリン）あれは阪神遊撃手・小幡竜平の守備範囲の広さを示すプレーだった。8回裏の守り。1死から中前へ抜けようかというゴロに左腕を伸ばして追いつき、反転して――つまり回転せず――無理な体勢から一塁に投げた。送球は右翼側にそれて一塁はセーフ。電光板に「E」ランプがともった。記録は失策（悪送球）だった。正直に書けば、「H」（安打）とみていた。何も判定への